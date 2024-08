Il video del poliziotto che salva una donna intrappolata in un’auto sott’acqua in Texas

Sta facendo il giro del web il video di un poliziotto che ha salvato una donna intrappolata in un’auto sommersa in un lago. L’incidente, avvenuto a West Orange, in Texas, è stato documentato dalla bodycam dell’agente e diffuso solo recentemente, suscitando ammirazione e riconoscimenti per il suo atto di coraggio.

Come si vede nel video, l’episodio è iniziato quando un giovane ragazzo, in preda al panico, è corso verso l’agente Charles Cobb, che stava pattugliando la zona. Il ragazzo, visibilmente sconvolto, ha raccontato al poliziotto che sua madre stava avendo una crisi convulsiva e che la loro auto era finita in un lago nelle vicinanze. Senza perdere un attimo, Cobb ha fatto salire il ragazzo sulla sua auto di servizio e si è precipitato verso il luogo indicato.

Al suo arrivo, la scena era drammatica: solo la parte posteriore dell’auto emergeva dall’acqua, mentre il resto del veicolo era completamente sommerso. La situazione era critica e non c’era tempo da perdere. Cobb ha utilizzato un attrezzo per rompere il finestrino dell’auto, un gesto che si è rivelato cruciale per salvare la vita della donna intrappolata. Dopo averla liberata dall’abitacolo, Cobb l’ha trascinata sulla riva e ha immediatamente iniziato a praticarle la rianimazione cardiopolmonare (RCP).

Grazie alla prontezza e alla determinazione dell’agente, la donna ha ripreso a respirare autonomamente poco prima dell’arrivo dei soccorsi medici. La donna è stata successivamente trasportata in ospedale, dove è stata trattata e si prevede che si riprenderà completamente. Il poliziotto Charles Cobb, già noto nella comunità per la sua dedizione al servizio, è stato immediatamente lodato per il suo intervento. Il dipartimento di polizia di West Orange ha voluto riconoscere ufficialmente il suo coraggio, conferendogli un premio per aver salvato una vita.

Il video del salvataggio della donna

Video shows a 12-year-old boy flagging down a police officer and getting help for his mother who had a seizure while driving, and drove their car into a pond in West Orange, Texas. The dramatic footage shows her being rescued. Police said she’s expected to make a full recovery. pic.twitter.com/sGgmwv9ppO — CBS News (@CBSNews) August 15, 2024

Oltre all’onorificenza ricevuta dal suo dipartimento, Cobb è stato anche celebrato dalla città di West Orange. Durante una cerimonia pubblica, è stato premiato insieme ad altri cittadini che hanno contribuito all’operazione di salvataggio.

Il video della bodycam di Cobb, che ha documentato l’intera sequenza di eventi, è diventato virale. Le immagini mostrano non solo l’intensità del momento, ma anche la calma e la determinazione dell’agente che, nonostante la situazione estrema, ha saputo mantenere il sangue freddo e ha compiuto il suo dovere con efficienza e umanità.

La comunità di West Orange, insieme a tutto il paese, ha espresso il suo profondo apprezzamento per l’agente Cobb e per coloro che sono intervenuti in quel fatidico giorno. Il loro impegno ha dimostrato che, nonostante le difficoltà e i pericoli, ci sono persone disposte a mettere la propria vita in gioco per il bene degli altri.