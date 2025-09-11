Il ponte di San Giuliano sul fiume Alcantara, a Randazzo, ha subito il crollo del secondo parapetto, dopo il primo cedimento durante l’alluvione dell’ottobre 2021. Il crollo è avvenuto il 16 agosto a causa di un violento temporale che ha colpito la Sicilia, mettendo a rischio gli automobilisti, fortunatamente rimasti illesi.

Un video diventato virale sui social mostra i danni e conferma le condizioni critiche dell’infrastruttura. Anas ha deciso di chiudere il viadotto per consentire il ripristino della viabilità, con la posa di un new jersey in calcestruzzo e circolazione a senso unico alternato sulla statale 116. Sono stati predisposti interventi di ricostruzione dei parapetti e delle pile del ponte, con un investimento stimato di circa un milione di euro, per garantire sicurezza e riapertura completa dell’infrastruttura.