L’attivista iraniana e premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi ha cantato in persiano Bella Ciao per le strade di Teheran, senza indossare il velo. Il gesto, carico di significato simbolico, è avvenuto nel giorno del terzo anniversario della morte di Mahsa Amini, la giovane arrestata dalla polizia morale perché non portava correttamente l’hijab e deceduta poco dopo.

L’iniziativa di Mohammadi si inserisce nel solco delle proteste che continuano a denunciare le restrizioni imposte dal regime iraniano.