L’Università degli Studi di Salerno ha avviato un procedimento disciplinare a carico di Luigi Iovino, lo studente ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle che, nei giorni scorsi, si era rivolto in maniera offensiva al professore Gennaro Avallone, docente di Sociologia dell’Ateneo salernitano.

I fatti si sono verificati del campus di Fisciano. Il professore, uscendo dall’aula, aveva chiesto silenzio agli studenti presenti nei corridoi. Una richiesta che aveva provocato la reazione: “Ma stia zitto”, la replica di Iovino, seguita da alcune frasi offensive in dialetto. La scena, immortalata con un cellulare, è diventata ben presto virale. L’Università ha attivato l’iter previsto dal regolamento, condannando l’accaduto.

“Il rettore Vincenzo Loia e l’intera Università degli Studi di Salerno stigmatizzano l’accaduto – si legge in una nota – e, ribadendo con forza la centralità degli studenti, sottolineano che la stessa non può e non deve in nessun caso travalicare i limiti etici e comportamentali del rispetto e della civiltà”.

Iovino, intervenendo a Radioclub91, ha fornito la sua versione. “È stata una strumentalizzazione. Sicuramente le espressioni vanno condannate, a me dispiace per i termini che ho utilizzato vorrei solo che venisse in qualche modo compreso che il professore mi ha inseguito, raggiunto e rincorso con fare aggressivo”, ha spiegato.