Un giovane statunitense di 24 anni, Eric Christian Diaz, è stato filmato dalle telecamere di sicurezza di un ascensore mentre aggrediva con violenza la sua fidanzata in un edificio di Botafogo, a Rio de Janeiro. Il video, risalente al 26 ottobre ma diffuso solo recentemente dai media internazionali, mostra il ragazzo colpire la donna con calci, pugni, ginocchiate e schiaffi, fino a trascinarla via per un braccio. Le urla hanno spinto alcuni residenti a intervenire e a chiamare immediatamente la polizia.

🇧🇷🇺🇸‼️ Um turista americano, Eric Christian Diaz, chegou ao Rio de Janeiro e, em menos de 24 horas de hospedagem em Botafogo, agrediu brutalmente a própria namorada — também americana. As câmeras do elevador registraram o momento em que ele desferiu mais de 15 socos violentos… pic.twitter.com/yPi277VNOr — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) December 10, 2025

La giovane vittima, di 22 anni, è stata trovata in stato di shock, ferita e profondamente spaventata: presentava tagli alla testa, un trauma facciale e numerosi lividi. Un medico presente nel palazzo le ha fornito le prime cure prima del trasferimento in ospedale, dove ha ricevuto oltre venti punti di sutura. Diaz è stato arrestato dagli agenti non appena ha aperto la porta dell’appartamento ed è ora accusato di violenza domestica.