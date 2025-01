A Portogruaro, in provincia di Venezia, la sera di domenica 19 gennaio un ragazzo è stato picchiato dal branco. La scena è stata ripresa e le immagini sono ora al vaglio dei Carabinieri. L’aggressione è avvenuta nei pressi del bar della stazione ferroviaria, davanti agli occhi increduli della gente presente in quel momento. Quanto accaduto ha anche bloccato un’auto in transito, costretta a fermarsi dalla gang in azione che le blocca il passaggio.

Il giovane ha incassato calci e pugni ed è rimasto immobile a terra per alcuni secondi. Al termine dell’aggressione ha riportato delle ferite ma non ha voluto farsi assistere dal personale medico del 118. Non è neanche noto se abbia o meno presentato denuncia.