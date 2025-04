Un video registrato da un sistema di sorveglianza ha immortalato il rapimento di un quindicenne di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, avvenuto martedì scorso. Il ragazzo è stato costretto a salire a forza in un furgone prima di essere liberato dopo diverse ore, con il successivo arresto di uno dei sequestratori. Il filmato riprende la fase finale del rapimento del ragazzo, prelevato mentre stava andando a prendere la sua minicar per recarsi a scuola, effettuato da un uomo fermato poi dalla Polizia a Pozzuoli.

Nelle immagini si vede il rapitore, con un cappuccio in testa, che trascina di peso il 15enne. Da alcuni fotogrammi si percepisce che solleva il ragazzo, il quale cerca inutilmente di fare resistenza e ribellarsi. L’uomo, alto quasi due metri, continua nel frattempo a tenerlo bloccato. Alla fine lo infila di forza in un furgone bianco, che risulterà rubato, prima di partire a tutto gas e lasciando una densa scia di fumo nero.

Nessuno interviene per evitare il sequestro

In questa fase si intravede anche un uomo del posto che si avvicina, assiste alla scena e poi, forse spaventato, fa dietrofront. Quindi, stando alle immagini, nessuno interviene per impedire che il ragazzino venga portato via. Il ragazzo verrà liberato qualche ora dopo nell’hinterland a Nord di Napoli, mentre il 24enne, appena dopo mezz’ora dopo la messa in sicurezza del giovane, è stato rintracciato e bloccato nei pressi di un hotel di Pozzuoli dalla Polizia. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo per sequestro di persona a scopo estorsivo, aggravato dal metodo mafioso. Reato commesso in concorso con complici ancora ignoti, ma attorno ai quali il cerchio si starebbe stringendo.

A carico del sequestratore ci sarebbero prove schiaccianti, compreso il telefono cellulare che la Squadra Mobile gli ha sequestrato e con il quale avrebbe interloquito per ore con il padre del 15enne, al quale sarebbe stato chiesto un riscatto da un milione e mezzo di euro, che non è stato pagato.