La Polizia di Stato ha effettuato un blitz in un capannone in zona di campagna a Vignola, individuando una presunta banda di rapinatori. All’operazione hanno partecipato anche gli agenti del Nocs, reparto speciale incaricato di mettere in sicurezza l’area. Durante l’intervento si sarebbe verificato un conflitto a fuoco, che ha portato al fermo di dodici persone, mentre complessivamente 14 sarebbero state coinvolte nell’operazione. Uno dei rapinatori avrebbe provato a nascondersi tra i rami di un grosso albero.

Un poliziotto è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale; le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Gli investigatori stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando la posizione dei fermati.

Tra le ipotesi al vaglio, il gruppo potrebbe essere stato intento a organizzare un assalto a un furgone portavalori lungo l’Autostrada A1. L’operazione dimostra l’efficacia della collaborazione tra reparti speciali e forze di polizia nel prevenire crimini gravi e garantire la sicurezza del territorio.