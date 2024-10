Il video del razzo di Starship che rientra alla base di lancio per la prima volta

SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, ha completato con successo il quinto volo di prova della nave spaziale Starship. Il lancio è avvenuto dalla base Starbase, situata vicino a Brownsville, in Texas. Il razzo Super Heavy, utilizzato per il lancio, è stato recuperato sulla piattaforma di partenza grazie a un innovativo sistema di bracci meccanici, noti come “chopsticks”.

Un successo dopo vari tentativi

La Starship, alta circa 121 metri, ha seguito un percorso nel Golfo del Messico. Nei precedenti test, i booster del razzo erano stati distrutti poco dopo il decollo o durante il tentativo di atterraggio. Questa volta, però, SpaceX è riuscita a riportare il razzo sulla piattaforma di lancio solo sette minuti dopo il decollo, segnando un importante progresso nei test del veicolo spaziale.