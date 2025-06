Un razzo Starship 36 di SpaceX è esploso durante un test statico a Starbase, in Texas. L’incidente è avvenuto mercoledì sera, senza causare feriti o vittime. L’esplosione ha generato una grande palla di fuoco, avvertita anche dai residenti vicini. SpaceX e le autorità locali stanno mettendo in sicurezza l’area e invitano il pubblico a non avvicinarsi.