Martedì 15 aprile, durante gli Assoluti di nuoto di Riccione, la giovane atleta Sara Curtis ha scritto una nuova pagina della storia del nuoto italiano. Con un tempo straordinario di 53”01 nei 100 metri stile libero, la diciottenne di Savigliano ha battuto il record nazionale detenuto da Federica Pellegrini dal 25 giugno 2016, quando la “Divina” aveva nuotato in 53”18.

Tesserata per Esercito e CS Roero, Curtis ha conquistato non solo il nuovo primato italiano, ma anche la qualificazione ai Mondiali di Singapore. “Non ho parole per quello che ho fatto, onestamente”, ha detto emozionata ai microfoni dopo la gara. La sua impresa segna l’inizio di una nuova era per il nuoto femminile azzurro.