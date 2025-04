Dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco a Roma, Melania e Donald Trump sono atterrati a Newark, in New Jersey. Una volta fuori dall’Air Force One, il presidente e la first lady si sono salutati frettolosamente con un bacio sulla guancia. Subito dopo il gesto, che ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti, le loro strade si sono divise.

Poco tempo e tanti impegni

Il presidente è salito sull’elicottero Marine One diretto a Bedminster, dove si trova il suo famoso campo da golf. La first lady, che in quel giorno festeggiava il suo compleanno, è salita in auto, diretta presumibilmente a New York per raggiungere il figlio Barron con l’intenzione di festeggiare con lui.

Cercando di allontanare ancora una volta determinate voci riguardo al suo rapporto con Melania, Trump ha dichiarato che avrebbe avuto modo di celebrare il compleanno della moglie a bordo dell’aereo presidenziale, ammettendo però di non aver avuto tempo per organizzare i regali a causa degli impegni istituzionali. Trump, nonostante tutto, ha fatto caricare un bouquet gigante di fiori rosa nell’auto in cui è salita la first lady.