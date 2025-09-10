Momenti di paura a Newport Beach, nei pressi del molo, dove due bambini sono rimasti intrappolati nella sabbia durante un gioco apparentemente innocuo. I piccoli stavano scavando vicino alla riva, ridendo e spostando mucchi di sabbia, quando improvvisamente l’acqua ha invaso la buca facendo cedere le pareti. In pochi secondi, i due si sono trovati bloccati fino alla vita, senza possibilità di liberarsi.

Alcuni bagnanti, sotto choc, si sono precipitati a soccorrerli. Tre adulti hanno tentato di scavare a mani nude mentre altri chiedevano aiuto ai bagnini. Due soccorritori in uniforme sono accorsi rapidamente e, dopo alcuni minuti concitati, i bambini sono stati finalmente tratti in salvo.

“Una volta che la sabbia si bagna, diventa pesantissima”, ha spiegato Mark Herman, capitano dei bagnini di Newport Beach, intervistato da Fox 11. “Li ha praticamente seppelliti dalla vita in giù, rendendo impossibile uscire senza aiuto”. Herman ha sottolineato che i piccoli sono stati estremamente fortunati: se anche la parte superiore del corpo fosse rimasta intrappolata, l’esito avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.