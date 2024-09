Il video del salvataggio del velista e del suo cane bloccati nel mare in tempesta per l’uragano Helene

Una gita in barca ha rischiato di trasformarsi in tragedia a causa dell’arrivo dell’uragano Helene. Un uomo e il suo cane sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti dopo essere stati travolti dalle onde, a circa 25 miglia dalla costa dell’isola di Sanibel, in Florida. L’uomo stava navigando quando il vento impetuoso e le onde enormi, scatenate dall’uragano, hanno fatto imbarcare acqua alla sua imbarcazione, facendoli cadere in mare.

I due sono rimasti in acqua per oltre un’ora, senza alcuna assistenza nelle vicinanze, quando fortunatamente un aereo di soccorso della Guardia Costiera ha notato la loro situazione critica. L’equipaggio stava pattugliando quella zona in seguito agli avvisi diramati per piccole imbarcazioni, in previsione della tempesta in arrivo.

Le immagini dell’operazione di soccorso, condivise su Facebook dalla U.S. Coast Guard Air Station Clearwater, mostrano l’uomo e il cane indossare i giubbotti di salvataggio, con il personale della Guardia Costiera che li solleva dall’acqua usando imbracature di sicurezza. Entrambi sono stati portati in salvo e l’uomo è stato trasferito nell’ospedale più vicino. Le sue condizioni sono stabili e, fortunatamente, i due possono raccontare questa drammatica esperienza senza ulteriori conseguenze.

L’uragano Helene ha colpito duramente la Florida, toccando terra nella regione di Big Bend come una tempesta di categoria 4, con venti che hanno raggiunto i 225 km/h. Dopo aver colpito la zona di Perry, situata a est della foce del fiume Aucilla, l’uragano ha lasciato oltre un milione di persone senza elettricità, con interruzioni che si sono estese anche al vicino stato della Georgia.

Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha confermato la morte di due persone a causa della tempesta, portando il bilancio totale delle vittime dell’uragano Helene a tre. La devastazione ha causato danni ingenti, con molte abitazioni invase dall’acqua e le operazioni di soccorso che proseguono nelle aree più colpite.

#Final The man & his dog were reportedly in good medical condition. They were brought to Southwest Florida International airport to meet with EMS. The vessel is adrift and disabled.

