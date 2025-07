Un tragico incidente si è verificato al largo della Florida, mentre una nave da crociera stava facendo ritorno a Fort Lauderdale dopo un tour alle Bahamas. Una bambina è precipitata in mare dal quarto ponte dell’imbarcazione, per cause ancora da accertare.

Il padre, vedendola cadere, si è lanciato immediatamente in acqua per tentare di soccorrerla, mentre l’equipaggio della nave ha attivato le procedure di emergenza, calando una scialuppa per il recupero. Molti passeggeri hanno assistito alla scena, alcuni dei quali hanno documentato in video il momento del salvataggio, poi diffuso sui social. Al momento, le condizioni della bambina e del padre non sono state rese note. Le autorità statunitensi stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.