Un aereo di linea in Corea del Sud ha preso fuoco durante la preparazione al decollo. I passeggeri sono stati fatti evacuare e i media riferiscono che tre persone sono rimaste ferite nell’incidente. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla causa dell’incendio.

Il salvataggio dei passeggeri

L’aereo Airbus A321, gestito dalla compagnia Air Busan, si stava preparando al decollo. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riferisce che avrebbe dovuto effettuare un volo diretto a Hong Kong. Durante la fase di preparazione, però, è scoppiato un incendio intorno alle 22.30, ora locale. I 169 passeggeri e i sette membri dell’equipaggio sono stati salvati, evacuati tramite gli appositi scivoli di emergenza. I media riferiscono che tre persone sono rimaste ferite.

I rapporti sulla vicenda non chiariscono ulteriori dettagli, come per esempio la causa dell’incendio. Quest’ultimo sarebbe scoppiato nella parte posteriore dell’aereo o perfino all’interno, secondo il portale online Aerotelegraph.

A dicembre il peggior incidente aereo del Paese

Questo incendio, le cui cause, come detto, rimangono ancora sconosciute, non ha provocato vittime. L’incendio si è verificato a un mese di distanza dal peggior incidente aereo nella storia della Corea del Sud, quando un Boeing 737-800 della compagnia Jeju Air aveva toccato terra a grande velocità senza carrello, schiantandosi contro un muro e prendendo poi fuoco. È stata una vera e propria tragedia: 179 delle 181 persone a bordo sono morte e solo due membri dell’equipaggio sono sopravvissuti.