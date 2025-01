Domenica 12 gennaio, a Wellesley, Massachusetts, un cane è caduto nelle acque gelide del lago di Waban, spingendo il proprietario a tuffarsi per salvarlo. La situazione ha richiesto l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco, allertati nel pomeriggio.

Un video condiviso sui social mostra i soccorritori avanzare con cautela sul ghiaccio, utilizzando una fune metallica per stabilizzarsi. Prima hanno tratto in salvo l’uomo, poi sono tornati indietro per recuperare anche il cane. Fortunatamente, sia il proprietario che l’animale stanno bene, dopo essere stati sottoposti a controlli medici e veterinari.