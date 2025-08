Sex toys lanciati in campo durante una partita della Wnba, la Lega del basket professionistico femminile Usa. Il fatto è successo due volte questa settimana, con sfide interrotte per raccogliere gli oggetti, e le giocatrici hanno cominciato a protestare. L’ultimo episodio è capitato venerdì sera nel terzo quarto dello scontro tra Golden State Valkyries e Chicago Sky: il sex toy verde brillante è stato gettato dagli spalti della Wintrust Arena di Chicago ed è atterrato appena fuori dal campo sotto uno dei canestri. Con le Sky in attacco, la partita è stata interrotta e un arbitro (donna) ha calciato l’oggetto di lato, dove è stato raccolto con un asciugamano e rimosso.

“È una mancanza di rispetto”, ha commentato Elizabeth Williams, centro delle Sky. “Non capisco davvero il senso. È davvero immaturo. Chiunque lo faccia deve solo crescere”, ha aggiunto.

L’incidente è avvenuto appena tre giorni dopo che un altro sex toy era stato lanciato in campo durante la partita tra Valkyries e Atlanta Dream alla Gateway Center Arena di College Park, in Georgia. “Sicurezza dell’arena?! Pronto??!” ha scritto la giocatrice delle New York Liberty Isabelle Harrison su X. “Per favore, fate di meglio. Non è divertente. Non lo è mai stato. Lanciare qualsiasi cosa in campo è pericoloso”, ha ammonito.

La guardia delle Indiana Fever Sophie Cunningham ha fatto eco alla rabbia di Harrison, scrivendo: “Smettete di lanciare dildo in campo… farete male a una di noi”. La Wnba ha avvisato che qualsiasi tifoso sorpreso a tenere un simile comportamento verrà perseguito penalmente e bandito dalla Lega. Secondo la Wnba, l’individuo coinvolto nell’incidente di Atlanta è stato identificato e arrestato.