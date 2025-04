Lunedì 21 aprile, un sub è stato attaccato da uno squalo a pochi metri dalla riva ed è sparito in mare dopo aver cercato di lottare disperatamente contro l’animale. La vicenda si è consumata nei pressi della spiaggia di Hadera, in Israele, dove i bagnanti, alcuni dei quali hanno ripreso in video la drammatica sequenza, non hanno potuto far nulla assistendo terrorizzati alla scena.

Attaccato da uno squalo

“C’è lo squalo, sta combattendo contro lo squalo. Lo stanno mangiando, non si vede più”, grida qualcuno dalla spiaggia. Il sub, attaccato improvvisamente da uno squalo, è scomparso in mare e, nonostante le continue ricerche, risulta ancora disperso. “Stavamo camminando verso l’acqua quando abbiamo visto qualcuno che si dimenava in mare, lottando contro uno squalo e cercando di scappare. Lo squalo gli si è avventato contro. È stato difficile da guardare. È stato agghiacciante. Abbiamo letteralmente visto lo squalo attaccarlo. Potevo essere io. Siamo tutti traumatizzati”, ha dichiarato uno dei presenti. Una delle bagnanti ha invece affermato che il sub in acqua ha gridato: “Mi stanno mordendo”, mentre agitava disperatamente le mani. Dopo pochi istanti, lo squalo lo ha trascinato al largo.

Dopo la drammatica vicenda, il Ministero dell’Interno ha deciso di ordinare la chiusura delle spiagge vicine al luogo in cui sono stati avvistati diversi squali. Sono state issate bandiere nere per indicare il divieto di balneazione, mentre il dipartimento costiero del comune di Hadera ha affermato di aver avviato le ricerche per localizzare il sub disperso con l’utilizzo di moto d’acqua e un elicottero.