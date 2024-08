Il video del terremoto in Giappone, scossa magnitudo 7.1: la gente si rifugia sotto i tavoli

Il Giappone è stato colpito da una sola forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.1 seguita da due terremoti di minore intensità, questa volta di magnitudo 4.6e 4.8. L’agenzia meteorologica locale ha lanciato l’allarme tsunami sulle zone costiere. L’emittente Nhk ha riferito che sono previste onde fino a un metro in alcune zone costiere delle isole Kyushu e Shikoku. Non sono state riscontrate anomalie nelle centrali nucleari di Ikata e Sendai, nelle prefetture di Ehime e Kagoshima, dopo il terremoto. I servizi sui treni ad alta velocità Shinkansen Kyushu e Nishi Kyushu sono stati temporaneamente sospesi, ha invece affermato l’operatore che li gestisce.

Terremoto in Giappone, epicentro nel Mare di Hyuga

L’epicentro della scossa è nel Mare di Hyuga, al largo dell’isola di Kyushu, a sud ovest del Paese. Le immagini e i video pubblicati sui social media e su YouTube mostrano persone che si mettono al sicuro. In una sala da bowling, i giocatori si rifugiano sotto ai tavoli. Si vede anche l’interno di una radio in cui cadono a terra diversi oggetti. I giapponesi sono addestrati fin dalla nascita alla convivenza con i terremoti: per questa ragione tutti sembrano mantenere il sangue freddo. Il governo giapponese ha istituito immediatamente una task force per valutare eventuali danni che al momento non sembrano esserci. I rigidi codici edilizi del Giappone permettono agli edifici di resistere a terremoti così forti: come mostrano infatti le immagini, trema tutto ma crolli sembrano non esserci.