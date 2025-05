Una serie di devastanti tornado e violenti temporali hanno colpito duramente gli Stati Uniti nei giorni scorsi, in una vasta area che si estende dal Midwest fino alla costa Est. Missouri, Kentucky e Virginia risultano essere gli Stati maggiormente interessati dal fenomeno, che ha provocato 27 vittime e decine di feriti.

Tornado negli Stati Uniti

Il bilancio più pesante si registra in Kentucky con 18 vittime, in una drammatica situazione che ha costretto il governatore dello Stato Andy Beshear a dichiarare lo stato d’emergenza. I tornado hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi e linee elettriche, lasciando oltre 100mila abitazioni senza corrente nella sola area di St. Louis. In diversi Stati, tra cui Michigan e Tennessee, oltre 462mila abitazioni sono rimaste senza elettricità.

In Missouri, le autorità hanno confermato la morte di sette persone, di cui cinque solo a St. Louis, dove ancora si stanno valutando i danni. Cara Spencer, il sindaco della città, ha proclamato lo stato d’emergenza e ha indetto un coprifuoco nelle aree più colpite della città. In Virginia, invece, si contano almeno due vittime. Mentre si valutano i numerosi danni in diversi Stati, i meteorologi avvertono che il rischio di nuovi tornado e venti distruttivi resta elevato in diverse zone, tra cui Kentucky, Tennessee, Arkansas e l’area centro-orientale degli Stati Uniti.