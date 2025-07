Vicino all’isola di Bali, in Indonesia, un traghetto con a bordo 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio è affondato quasi mezz’ora dopo aver lasciato il porto di Ketapang, nella provincia di Giava Orientale. Il traghetto, diretto a Gilimanuk, avrebbe dovuto attraversare per circa 50 chilometri lo Stretto di Bali in circa un’ora. Questo tipo di traghetto viene spesso impiegato per il trasporto delle persone che viaggiano in auto tra le due isole.

Morti e dispersi, il video delle ricerche

Al momento sono circa 4 le vittime confermate, ma il bilancio potrebbe essere più alto. 38 sono invece i dispersi, mentre altre 23 persone sono state trovate e soccorse. Proseguono le ricerche in mare, rese complicate dal maltempo, da onde alte oltre due metri e da forti venti e correnti. Le autorità locali intanto stanno indagando sulle possibili cause dell’affondamento del traghetto KMP Tunu Pratama Jaya. Si indaga anche sul numero effettivo dei passeggeri a bordo.

Stando a quanto riferito ai media indonesiani, attraverso le dichiarazioni della compagnia che gestisce il traghetto, l’imbarcazione, poco prima di affondare intorno alle 23:20 ora locale, avrebbe segnalato problemi più o meno gravi al motore.