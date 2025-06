Un traghetto con a bordo 89 persone, tra cui 77 turisti stranieri e 12 cittadini indonesiani, ha rischiato di affondare al largo di Bali dopo essere stato colpito da una violenta ondata. L’imbarcazione, identificata come Tanis, con una capienza di 125 posti, era partita da Lembongan alle 16:30 diretta verso Sanur. Poco dopo la partenza, forti onde da poppa hanno destabilizzato il mezzo, che ha iniziato a imbarcare acqua, inclinarsi rapidamente e generare il panico tra i passeggeri.

Le drammatiche immagini dell’incidente, circolate sui social, mostrano urla, caos e persone che tentano di sfondare i finestrini per fuggire, mentre un’imbarcazione vicina lancia corde per aiutarli. In un altro video, il traghetto appare già capovolto su un fianco, con i passeggeri in mare aggrappati ai salvagenti. Grazie al pronto intervento di altre barche e soccorritori, tutti sono stati evacuati in sicurezza entro le 18:30, senza registrare feriti gravi. Squadre di sommozzatori sono state inviate per ispezionare il relitto e accertarsi che nessuno fosse rimasto intrappolato.