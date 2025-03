Durante il West Coast Air Show 2025 a Saldanha, in Sudafrica, un aereo, un Impala Mark 1 dell’aeronautica sudafricana, si è mostrato in quella che doveva essere un’esibizione tradizionale, ripresa in video dal pubblico. James O’ Connell, un pilota sudafricano alla guida dell’aereo, pare abbia perso il controllo del velivolo, che è precipitato e si è schiantato al suolo in pochi secondi.

Il video dello schianto

Il pilota O’ Connell, un veterano altamente qualificato delle Forze Armate, ha tentato di gettarsi fuori dall’abitacolo con il pulsante dell’espulsione. Il pilota, però, non è riuscito a salvarsi e l’aereo è subito esploso dopo l’impatto. Qualcuno del pubblico, tra le oltre 2mila persone presenti, ha ripreso l’incidente postando poi il video sui social.

L’incidente è avvenuto all’interno della zona di volo designata e non si registrano feriti tra il pubblico. L’Autorità per l’Aviazione Civile sudafricana (Sacaa) e l’unità incidenti delle Forze Aeree sudafricane indagano sul tragico incidente.