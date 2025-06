Tensioni al concerto di Baby Gang che si è tenuto al Carroponte a Sesto San Giovanni in provincia di Milano.

Il trapper si è presentato alla guida della sua Ferrari in uno spazio verso il palco interdetto alle auto. Dopo il suo ingresso nell’area, è scoppiata una colluttazione tra gli steward e alcuni amici di Baby Gang che hanno lanciato delle bottiglie verso gli addetti alla sicurezza. È stata costretta ad intervenire la Polizia che ha arrestato un ventunenne che fa parte dell’entourage del rapper per resistenza aggravata. Due steward, a quanto si è saputo, sono rimasti contusi.

Il tutto è nato con l’ingresso dell’auto di grossa cilindrata in un’area non adatta. Il gesto ha provocato reazioni contrastanti tra gli spettatori, con un membro del pubblico che avrebbe sputato sulla vettura. Il gesto ha scatenato l’entourage di Baby Gang e a quel punto sono intervenuti gli steward che si sono messi in mezzo per evitare che la situazione degenerasse.

♬ suono originale – ilmegliodelrap_tiktok @ilmegliodelrap_tiktok Ieri sera, all’arrivo di Baby Gang al Carroponte, nei pressi di Milano, un uomo ha sputato contro la sua Ferrari. Baby Gang, che si trovava nell’auto con il finestrino chiuso, non è stato colpito. A tentare di placare l’uomo sono stati proprio il figlio e la compagna, presenti sulla scena. #babygang

L’ingresso al Carroponte è stato temporaneamente chiuso agli spettatori come misura precauzionale. Nel frattempo la tensione è stata smorzata e Baby Gang si è potuto esibire.