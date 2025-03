Un turista tedesco di 38 anni, in vacanza in Messico, ha deciso di scalare la piramide Maya di Kukulkan, conosciuta anche come El Castillo. Nessuna impresa particolare o degna di nota, solo l’ennesimo sfregio a un luogo simbolo, un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore. Violando le regole del sito archeologico di Chichén Itzá, l’uomo si è lanciato in un’arrampicata goffa e un po’ ridicola, mentre gli altri visitatori riprendevano la scena. Le immagini hanno poi naturalmente fatto il giro del web.

In fuga dagli addetti alla sicurezza

Una volta raggiunta la cima della piramide, il turista ha provato a intrufolarsi all’interno della struttura nel tentativo di eludere gli addetti alla sicurezza, che hanno dovuto faticare non poco per raggiungerlo. Una volta individuato, il turista è stato costretto a scendere, mentre gli altri visitatori lo hanno ricoperto di fischi e insulti di vario tipo. Due mesi fa, un turista polacco si era lanciato nella stessa “impresa”, arrampicandosi sulla piramide di Kukulkan, sottoposta a divieto di contatto diretto per legge.

Questo episodio, l’ennesimo, conferma la tendenza sgradevole, e in definitiva deprecabile, di sfidare i divieti per toccare, scalare e troppo spesso deturpare luoghi culturalmente significativi, nel tentativo di apparire e di rendersi protagonisti dei social anche per pochi secondi di notorietà.