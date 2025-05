Giganteschi incendi boschivi che crescono d’intensità, da giorni stanno divorando le foreste nel centro e nell’ovest del Canada. Migliaia di persone sono già state costrette a fuggire anche a causa di una densa coltre di fumo che ora minaccia di invadere il nord degli Stati Uniti. Le province di Manitoba e Saskatchewan sono le più colpite, con fiamme altissime che hanno costretto circa 17mila persone a fuggire via.

Dichiarato lo stato di emergenza in entrambe le regioni, con ordini di evacuazione per città come Flin Flon e nelle comunità di nativi Cree di Pimicikamak, di Cross Lake e Pukatawagan. In quest’ultima conosciuta anche come Mathias Colomb, circa duemila residenti sono bloccati dopo che il denso fumo ha obbligato a chiudere l’aeroporto già da giovedì scorso.

Il fuoco ha già incenerito oltre 144mila ettari di terreno ed anche per i Vigili del fuoco in servizio è davvero dura: un video mostra uno di loro costretto a fuggire per evitare di essere inghiottito dalle fiamme.

La situazione meteo è asciutta, calda e ventosa e non accenna a cambiare. I fronti d’incendio sono 170, la metà almeno dei quali sono fuori controllo. L’emergenza è stata dichiarata dai premier delle province canadesi di Manitoba e Saskatchewan, mentre l’agenzia federale Environment Canada ha segnalato il livello massimo di allerta (estremo) anche nelle province di Alberta, Ontario e Territori del Nord-Ovest.

Negli Stati Uniti, modelli elaborati dagli esperti stimano che il fumo durante il fine settimana viaggerà attraverso i Grandi Laghi minacciando le città di Green Bay, nel Wisconsin, oltre a Milwakee, Chicago e Detroit.