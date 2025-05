A Torino un vigile del fuoco chiamato per rimuovere una bandiera palestinese issata sul monumento a Emanuele Filiberto in piazza San Carlo, prima di scendere si mette a sventolarla tra gli applausi dei presenti.

Un vigile del fuoco rimuove una bandiera della Palestina in Piazza San Carlo e decide di sventolarla

pic.twitter.com/EO0S9ARP0X — Raffa_ella 5⭐ (@Orraf5) May 31, 2025

L’intervento è avvenuto ieri, venerdì 30 maggio, e a quanto pare è stato richiesto per motivi “di sicurezza” proprio mentre in piazza erano presenti alcuni giovani attivisti che da giorni stanno portando avanti un presidio permanente per denunciare il genocidio in Palestina chiedendo anche interventi contro Israele.