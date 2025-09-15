L’agente della Polizia Locale di Pagani (Salerno), ripreso in un video mentre colpiva con uno schiaffo un cittadino durante un controllo stradale, è stato temporaneamente destinato ad attività d’ufficio. La misura è stata adottata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello De Prisco, in attesa dell’esito della commissione disciplinare incaricata di ricostruire i dettagli dell’accaduto. L’obiettivo è garantire la regolarità delle indagini interne e preservare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

L’episodio e le reazioni

Il fatto è avvenuto la mattina del 12 settembre durante un controllo nei confronti di un motociclista sorpreso a viaggiare senza casco. La contestazione delle infrazioni al Codice della Strada avrebbe generato una discussione accesa, sfociata nello schiaffo dell’agente. La scena, ripresa da un passante, mostra anche un secondo vigile che cerca di riportare la calma. Il video, rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), si è rapidamente diffuso sui social, alimentando il dibattito pubblico sulla condotta delle forze dell’ordine.