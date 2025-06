A Napoli e nei comuni limitrofi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito 13 arresti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Genova su richiesta della Procura. I destinatari del provvedimento sono tutti originari del Napoletano e accusati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni di anziani.

L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale ben strutturata, guidata da un uomo e una donna, entrambi con precedenti di polizia. Il gruppo si avvaleva di una componente logistica incaricata di procurare veicoli, cellulari e locali usati come call center; di “telefonisti” che adescavano le vittime e coordinavano i movimenti; infine, di esecutori materiali che si recavano direttamente presso le abitazioni degli anziani per incassare denaro e gioielli. Le tecniche erano sempre le stesse: si spacciavano per finti Marescialli dei Carabinieri, avvocati o parenti, sfruttando la fragilità degli anziani. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire decine di episodi di raggiro in diverse regioni italiane.