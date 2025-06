Durante una puntata della trasmissione “In&Out – Niente di serio”, in onda su TV8, la comica romana Michela Giraud ha pronunciato una battuta che ha rapidamente acceso il dibattito calcistico (e politico) sui social. Il gioco di parole in questione, “Se fossi Lazio, sarei fascia”, voleva essere una provocazione leggera, tipica della rivalità tra tifoserie romane. Michela, infatti, è una nota tifosa della Roma. Ma quella frase, che allude ironicamente all’associazione tra il club biancoceleste e movimenti di estrema destra, non è affatto piaciuta alla Lazio e ai suoi sostenitori.

Il club capitolino ha replicato in maniera netta e sarcastica sui propri profili social: “Perdonaci se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua battuta nuova e originale”, hanno scritto. Pur ribadendo il valore della libertà di espressione in democrazia, il tono del messaggio trasudava irritazione. In chiusura, un “abbraccio” apparentemente ironico e dei complimenti al suo spettacolo teatrale, che suonavano tutt’altro che sinceri. Il malumore era evidente: la società biancoceleste non tollera più le frecciate che collegano la tifoseria laziale a certi ambienti politici.

Perdonaci @MichelaGiraud se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua “battuta” nuova e originale: fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere “paura” o ricevere insulti… pic.twitter.com/oFqb1ZiPhw — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 17, 2025

La replica ironica della comica e l’invito alla Cavea

Michela Giraud, di fronte alla bufera scoppiata in rete, ha deciso di non restare in silenzio. Con il suo consueto stile ironico, ha risposto cercando di abbassare i toni: “Su brillante comica mi avete avuta. Era solo una battuta, facciamo pace?”. Ha voluto anche ricordare che la sua famiglia è composta in parte da tifosi laziali, scherzando: “Altrimenti la mia famiglia laziale, a Natale mi rinnega”.

Con grande abilità comunicativa, ha poi trasformato la polemica in un’occasione promozionale, invitando apertamente i dirigenti della Lazio al suo prossimo spettacolo alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, in programma il 10 settembre: “Ovviamente siete miei ospiti. (Ci sono anche le pizzette)”. Un messaggio che mescola ironia, pacificazione e strategia di marketing, mostrando come anche una polemica calcistica possa trasformarsi in un’opportunità di visibilità — e forse anche di dialogo.