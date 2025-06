Mattinata turbolenta quella vissuta durante il Consiglio regionale delle Marche, sospeso pochi minuti dopo l’inizio a causa di uno scontro verbale tra il consigliere Romano Carancini (Pd) e l’assessore Stefano Aguzzi (Forza Italia). Mentre Carancini rispondeva a un intervento dell’assessore Brandoni, Aguzzi è entrato in Aula con una battuta: “Chi è che fa arrabbiare Carancini?”, provocando la reazione furiosa del consigliere dem.

Carancini ha replicato duramente: “Le battute di Aguzzi se le può mettere dove vuole… Scorretto, vergognati”. I toni si sono fatti accesi al punto che il presidente del Consiglio, Dino Latini, ha deciso di sospendere la seduta. Aguzzi ha poi aggiunto, in riferimento al referendum: “Se voi state con chi fa quelle robe lì, che lo prende in quel posto, non è che lo domandano a me”. A seduta conclusa, Aguzzi ha cercato di ridimensionare: “Lo scorretto è stato lui. Se ho detto qualcosa di offensivo, chiedo scusa. Io ho solo risposto a un’offesa”.