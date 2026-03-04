Sull’account ufficiale della Casa Bianca è comparso un video in cui si vedono alcuni momenti dell’operazione ‘Epic fury’ contro l’Iran con una musica in sottofondo che richiama le prime note della celebre hit del 1993 “Macarena”. Nel reel di pochi secondi si vedono i caccia militari decollare e sganciare bombe su Teheran, al rallentatore.

La maggior parte dei commenti ironizza sulla scelta musicale. “Non posso credere che la Macarena è diventata la colonna sonora della Terza Guerra Mondiale”, scrive un utente.

Per la Russia (alleata di Teheran) “siamo oltre ogni cinismo”

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato la Casa Bianca per aver pubblicato un video dei bombardamenti in Iran sulle note della “Macarena”, sottolineando che ciò avviene mentre nella Repubblica islamica sono in corso i funerali dei bambini uccisi dagli stessi raid.

“Insieme alla pubblicazione di materiale video e foto su come i bambini vengono sepolti in Iran, è apparso un video della Casa Bianca che mostrava attacchi di bombardieri sulle note della popolare Macarena”, ha ricordato Zakharova, intervenendo all’emittente Rbk. “Questo, ovviamente, non è più cinismo o doppi standard. È di questo che ha parlato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante la sua conferenza stampa: fino a che punto sono disposti ad arrivare?”, ha aggiunto la portavoce degli Esteri di Mosca.

Il 28 febbraio, le autorità iraniane hanno riferito che Stati Uniti e Israele hanno colpito una scuola elementare femminile nella città di Minab, nell’Iran meridionale. Secondo il conteggio dell’agenzia Tass, il bilancio delle vittime è di 165 persone, per lo più studentesse, genitori e insegnanti, 95 persone sono rimaste ferite.