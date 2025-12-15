Una violenta esplosione ha distrutto completamente una casa a Hayward, in California, trasformandola in pochi istanti in un cumulo di macerie. Il drammatico momento è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un’abitazione vicina, che mostra l’edificio saltare letteralmente in aria prima di essere raso al suolo. La potente onda d’urto ha provocato gravi danni anche a due case adiacenti, causando crolli parziali e ingenti danni strutturali.

Il bilancio provvisorio parla di almeno sei persone rimaste ferite, soccorse dai servizi di emergenza intervenuti sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas sotterranea.