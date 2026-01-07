Dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, avvenuta il 3 gennaio 2026 in seguito agli attacchi aerei statunitensi in Venezuela, i social media sono stati rapidamente invasi da una quantità impressionante di immagini e video generati dall’intelligenza artificiale. Contenuti altamente realistici e dal forte impatto emotivo hanno iniziato a circolare su diverse piattaforme, alimentando confusione e dibattito. Le rappresentazioni mostrano scene spettacolari e spesso surreali: l’arresto di Maduro da parte di presunte forze speciali americane, proteste di massa a New York e folle festanti nelle strade di Caracas.

Tra i contenuti più condivisi spicca un video pubblicato su TikTok dall’utente @soysarf, intitolato “La caída de Maduro”. Si tratta di una ricostruzione fittizia che include un chiaro disclaimer, in cui si specifica che il filmato è “Generato da IA con fini narrativi, non rappresenta fatti reali”. Nonostante l’avvertenza, la clip è diventata virale in poche ore, superando il milione di visualizzazioni e venendo rilanciata anche su altre piattaforme.