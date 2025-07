Una vacanza all’insegna del relax si è trasformata in un’esperienza surreale per una coppia spagnola che aveva deciso di soggiornare in un antico monastero nella suggestiva regione di Ribeira Sacra, a Ourense, in Spagna. Una volta arrivati, tutto sembrava perfetto. Ma aprendo la finestra della camera, la sorpresa: proprio accanto, un cimitero con tanto di fiori freschi sulle lapidi.

Il momento è stato immortalato in un video TikTok dall’uomo della coppia, Pascual, che ha ironizzato: “Di sicuro i vicini non ci daranno fastidio”. La compagna, nel frattempo, rideva senza riuscire a parlare. Il filmato, caricato con la descrizione “Ora capisco perché non era rimborsabile”, ha conquistato il web, superando 12 milioni di visualizzazioni e 6 milioni di like.