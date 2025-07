Una scena tanto inaspettata quanto simbolica: Rachel Reeves, ministra del Tesoro britannico, è scoppiata in lacrime nell’aula di Westminster, scatenando una reazione a catena nei mercati finanziari. La sterlina ha subito un crollo contro dollaro ed euro, mentre lo spread sui titoli di Stato britannici è schizzato ai livelli più alti dai tempi del disastroso budget di Liz Truss. Un deputato conservatore ha ironizzato definendole “le lacrime più costose della Storia”.

Il momento drammatico è arrivato durante il Question Time, la seduta parlamentare in cui il primo ministro risponde alle interrogazioni dell’opposizione. Reeves è entrata in aula già visibilmente provata, sedendosi accanto a Keir Starmer. Quando il premier non è riuscito a confermare apertamente il suo sostegno alla Cancelliera, lei si è asciugata una lacrima, il volto segnato dall’emozione. All’uscita dall’aula, la sorella Ellie, anch’essa deputata, l’ha accompagnata mano nella mano.

Il Tesoro ha parlato di motivi personali, non meglio specificati, ma la gestione dell’intera scena è apparsa sconcertante: come è stato possibile esporre una figura chiave dell’economia britannica in uno stato così fragile davanti a investitori e media internazionali?

Il naufragio della riforma del Welfare e la crisi di leadership

Dietro le lacrime di Reeves si cela una settimana politica devastante per il governo laburista di Keir Starmer. Il caos è esploso attorno alla riforma del Welfare proposta proprio dalla Cancelliera: un piano pensato per tagliare 5 miliardi di sterline riducendo l’assistenza a disabili e persone vulnerabili. Ma il provvedimento ha generato una rivolta interna al partito, costringendo Starmer a ritirarlo in extremis per evitare una clamorosa sconfitta in aula.

Per un governo che gode di una maggioranza parlamentare schiacciante, si tratta di una figuraccia politica che mette a rischio la credibilità tanto dell’esecutivo quanto della sua ministra delle Finanze. Il tentativo di Downing Street di rassicurare l’opinione pubblica con dichiarazioni di facciata — “la Cancelliera ha il pieno sostegno di Starmer” — è apparso tardivo e inefficace.

Ora Reeves si trova in una posizione estremamente precaria: oltre a dover recuperare fiducia nei mercati, potrebbe essere costretta a smentire sé stessa, infrangendo la promessa di non aumentare le tasse. Sempre che resti al suo posto abbastanza a lungo per farlo. La crisi politica del governo laburista è appena iniziata, ma già si parla di fratture insanabili e di una leadership in bilico.