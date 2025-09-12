Un episodio alquanto particolare e drammatico è avvenuto il 31 agosto e riguarda il piccolo Sparky, un cagnolino di 14 anni. Secondo quanto riportato dalla stessa donna sul suo profilo, tutto è iniziato durante una passeggiata nei pressi del supermercato Plaza Tropical, quando un Pitbull sfuggito al suo padrone si è lanciato improvvisamente contro il piccolo animale.

La lotta disperata

Il video del morso, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e diffuso da Pasamanick, mostra la scena drammatica. All’inizio la donna prova a proteggere Sparky con colpi e calci, finendo poi a terra. Il Pitbull, serrando le fauci sul piccolo cane, non lascia scampo. In un gesto disperato, Pasamanick decide di mordere il Pitbull al collo, sperando di farlo desistere. Come racconta l’anziana all’emittente WESH 2: “Quel cane ci è piombato addosso dal nulla. Ho fatto tutto il possibile ma siamo finiti a terra. Non riuscivo ad aprirgli la bocca, così l’ho morso. Dovevo farlo! Peso 40 chili! Non ho più forza!”. Il Pitbull, nonostante il morso, continua l’aggressione fino all’arrivo del suo umano.

Dopo l’episodio

Le telecamere hanno ripreso anche l’uomo che, al guinzaglio, porta via il Pitbull senza verificare le condizioni di Pasamanick e del suo cane: “Ha preso il guinzaglio, se n’è andato senza nemmeno controllare come stavamo”. Intanto le autorità locali stanno ancora cercando di identificare il proprietario del Pitbull. La donna ha concluso il suo racconto sottolineando la buona salute di Sparky: “Grazie a Dio il mio cane sta bene”. L’episodio ha suscitato clamore sui social per il coraggio dimostrato dalla 70enne e per l’incredibile reazione davanti a un’aggressione così improvvisa e pericolosa.