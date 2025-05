A Cooper’s Hill, in Inghilterra, centinaia di persone, le più spericolate e coraggiose, si sono lanciate da una collina di 180 metri. Si tratta della tradizionale gara di Cheese rolling, l’annuale competizione britannica in cui i partecipanti rotolano all’inseguimento di una forma di formaggio.

Il video della folle gara di Cheese rolling

Nonostante le continue preoccupazioni delle autorità per la sicurezza dei partecipanti, centinaia di spettatori si sono riuniti per assistere a una delle gare più bizzarre d’Inghilterra. Inseguendo una forma di formaggio Double Gloucester da tre chili, che rotola a una velocità pari a 113 km/h, i partecipanti provenienti da tutto il mondo si sono lanciati dalla collina tentando di raggiungerla. Durante la gara, nel tentativo di vincere, si rotola, si cade e ci si rialza in continuazione.

Per il secondo anno consecutivo la gara, che si ritiene abbia origini pagane, è stata vinta da un atleta tedesco, Tom Kopke. Nonostante l’atmosfera leggera e festosa, la competizione, non priva di rischi, è anche nota per i numerosi infortuni: nell’edizione del 1993, per esempio, sono stati ben 15 i partecipanti rimasti feriti.