Almeno dieci persone sono morte e 15 ferite a causa di uno smottamento di terra avvenuto in Colombia nella località di Granizal nel municipio di Bello, nella parte nord dell’area metropolitana della città di Medellín. La frana ha lasciato sotterrate almeno dieci case: i soccorritori sono all’opera per cercare ulteriori vittime e persone disperse che, come spiega un servizio della tv Caracol, sono almeno 15.

La tragedia è stata provocata a causa delle forti piogge cadute nella zona.