La storica funicolare di Glória, uno dei simboli di Lisbona e tra i mezzi più amati dai turisti, è deragliata causando almeno 15 morti e una ventina di feriti. Il mezzo collegava la parte bassa del centro con il Bairro Alto, cuore della movida portoghese. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che sostenevano la struttura avrebbe ceduto, provocando la precipitazione del veicolo e l’impatto violento contro un edificio adiacente alle rotaie. Cinque dei feriti versano in gravi condizioni, tra loro una cittadina italiana con un braccio rotto.

Le polemiche sulla manutenzione

Accanto al dolore per la tragedia, montano forti polemiche sulla gestione dell’Elevador da Glória. Pochi giorni prima dell’incidente, l’azienda pubblica Carris – responsabile di gran parte del trasporto locale – aveva annullato la gara d’appalto per la manutenzione della funicolare. Tutte le offerte presentate, infatti, risultavano superiori al budget preventivato. Una decisione che, alla luce dei fatti, assume contorni drammatici.

Fonti sindacali ricordano come i lavoratori avessero già inoltrato numerosi reclami, segnalando ripetutamente la necessità di un’adeguata manutenzione degli elevatori. Ora la procura portoghese ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità, mentre l’opinione pubblica chiede chiarezza e giustizia per le vittime di una tragedia che forse si poteva evitare.