Sui cieli di Bowie, nello Stato americano del Maryland, si è formata una gigantesca nube a mensola chiamata “shelf cloud” che ha parzialmente oscurato il cielo. Si tratta di una nube bassa e orizzontale, il cui aspetto ricorda una gigantesca onda marina nel cielo.

Le nubi a mensola si formano a causa dei downdraft (correnti discendenti) sotto una nube temporalesca. Come accade praticamente sempre, la sua presenza in cielo coincide con il passaggio di una forte tempesta.

Su larga parte della costa est degli Stati Uniti, in queste ore è stata emessa un’allerta meteo per violenti temporali. Gli Stati interessati sono il Maryland, il New Jersey, la Pennsylvania e il Delaware.