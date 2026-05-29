La ginnasta ucraina Sofiia Krainska è arrivata seconda alle gare juniores degli Europei di ginnastica ritmica in corso a Varna in Bulgaria. A classificarsi prima è stata la russa Iana Zaikina, terza la tedesca Melissa Diete. Durante la premiazione, nel momento dell’inno nazionale russo, la Krainska ha voluto compiere un atto molto forte: si è coperta il volto con le mani.

L’atleta ucraina di 15 anni è una stella ucraina della ritmica ed ha la stessa età di Iana Zaikina dato che entrambe sono nate nel 2011. Nelle gare di ginnastica, gli atleti russi sono stati riammessi recentemente e possono gareggiare sotto la loro bandiera. Durante la cerimonia di premiazione, quando ha sentito eseguire l’inno russo, Sofiia non ha resistito. E si è portata le mani sugli occhi coprendosi il volto.