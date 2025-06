Attimi di terrore a Castro Urdiales, in Cantabria (Spagna), dove una giostra allestita per la festa locale ha improvvisamente avuto un guasto. La seduta si è ribaltata, sbalzando fuori dal proprio alloggiamento quattro ragazze tra i 14 e i 16 anni. Una di loro è rimasta sospesa a testa in giù, mentre le altre sono state proiettate nel vuoto.

Fortunatamente nessuna è in pericolo di vita, anche se una ha riportato un trauma cranico. La Guardia Civil ha immediatamente sequestrato l’impianto e ha aperto un’indagine per accertare le responsabilità.