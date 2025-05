È diventato virale sui social lo scontro tra due turisti israeliani e Nives Monda, titolare della Taverna di Santa Chiara nel cuore di Napoli. La coppia, in visita in città, ha denunciato pubblicamente di essere stata cacciata dal locale a causa della propria nazionalità. A supporto delle loro accuse, i turisti hanno diffuso un video in cui si vede un acceso confronto verbale con la ristoratrice. Gilli Moses, una delle due turiste coinvolte, ha raccontato l’episodio in un’intervista al quotidiano Il Mattino, definendolo “vergognoso” e segnato da un clima “di antisemitismo inaspettato”. La donna ha espresso amarezza per quanto accaduto, sottolineando come Napoli, città che percepiva accogliente e tollerante, si sia trasformata per loro in un luogo ostile. I due turisti stanno ora valutando se presentare un esposto formale alle autorità.

La replica della ristoratrice e la bufera social

La ristoratrice, Nives Monda, ha risposto pubblicamente all’accaduto con un post sui social, spiegando la propria versione dei fatti. Ha dichiarato di essere stata provocata e filmata con insistenza, mentre veniva accusata ingiustamente di antisemitismo. Monda, nota per aderire alla “campagna contro l’apartheid israeliano e il genocidio palestinese”, ha rivendicato il diritto a esprimere il proprio dissenso politico, negando qualsiasi intento discriminatorio.