Centinaia di uccelli gru stanno passando in questi giorni nel cielo sopra Genova e sopra la Liguria. Sono dirette a nord est, in Europa centrale, per la stagione della riproduzione.

Volano in formazioni di centinaia di esemplari, come delle grandi V che attraversano il cielo. Ci si accorge del loro avvicinamento per i loro richiami, un lontano “gru-gru”.