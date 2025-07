La nave cargo Eternity C, battente bandiera liberiana e gestita dalla Grecia, nella giornata di ieri, mercoledì 9 luglio, è affondata dopo l’attacco degli Houthi al largo dello Yemen.

Il video dell’attacco è stato diffuso dagli Houthi stessi. A bordo della nave c’erano 22 membri dell’equipaggio, 21 filippini e un russo. Secondo Reuters, almeno 4 persone sarebbero morte e cinque messe in salvo. Diversi membri dell’equipaggio sono stati invece rapiti dal gruppo terroristico legato all’Iran. L’ambasciata statunitense dello Yemen ha scritto su X che “i terroristi Houthi hanno rapito molti dei membri sopravvissuti dell’equipaggio dell’Eternity C”, chiedendone il “rilascio immediato e incondizionato. Gli Houthi continuano a mostrare al mondo perché gli Stati Uniti hanno fatto bene a designarli come organizzazione terroristica”, si legge nella dichiarazione. In tutto ci sarebbero 15 dispersi.

Wolf-Christian Paes, ricercatore senior presso l’International Institute for Strategic Studies, in una dichiarazione ripresa da Ap ha detto: “Non abbiamo assistito a veri e propri attacchi contro le navi mercantili da dicembre dello scorso anno. E sono tornati con il botto”.