Un passeggero a bordo della nave da crociera Atlas World Voyager ha documentato un impressionante evento durante il ritorno dall’Antartide. L’imbarcazione è stata colpita da onde alte 30 metri nel Canale di Drake, noto per essere uno dei mari più agitati al mondo. E’ uno dei video più visti nel 2024.

Il video mostra il momento in cui la parte posteriore della nave è stata sommersa dall’acqua, evidenziando la potenza estrema di questo tratto di mare. Il Canale di Drake collega Capo Horn, l’estremità più meridionale dell’America Meridionale, alle isole Shetland Meridionali in Antartide, ed è temuto dai naviganti per le sue condizioni imprevedibili. Questi eventi sottolineano i rischi delle traversate polari, ma anche la straordinaria forza della natura, che affascina e intimorisce chi si avventura in queste acque.