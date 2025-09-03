Un raid aereo americano nel Mar dei Caraibi ha colpito e distrutto un presunto battello di contrabbandieri partito dal Venezuela. L’attacco, ordinato nell’ambito della linea dura voluta dall’amministrazione di Donald Trump, ha provocato la morte di undici persone.

Il video del bombardamento, diffuso immediatamente, rappresenta non solo un’azione militare ma anche un messaggio politico preciso, parte di una strategia di deterrenza internazionale.