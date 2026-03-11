Gli Stati Uniti hanno eliminato nella notte diverse navi iraniane, incluse 16 posamine vicino allo Stretto di Hormuz. D’altronde Trump aveva avvertito l’Iran, tramite il suo social Truth, che gli Stati Uniti avrebbero eliminato “ogni nave che cerca di mettere mine nello Stretto di Hormuz usando la stessa tecnologia utilizzata contro i trafficanti di droga”.

Ancora prima, sempre Trump aveva avvertito che “se l’Iran ha messo mine nello Stretto di Hormu le rimuova immediatamente” altrimenti “le conseguenze militari saranno a livelli mai visti prima. Se le rimuove, invece, sarebbe un passo nella giusta direzione”.